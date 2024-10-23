ECB決策恐現巨大轉變 傳討論是否要將利率降到中性水準以下
知情人士表示，歐洲央行（ECB）官員已開始討論是否要將利率調降至中性水準以下，以刺激經濟成長。ECB雖然今年來不斷降息，但為維持通膨穩定，其至今目標一直是中性利率，既不放緩也不刺激成長。
路透報導，雖然消息人士強調，達成任何共識仍需很長時間，但這都代表著ECB的決策討論出現巨大轉變，最終可能導致ECB更快速且更大幅的降息。
由於歐元區的經濟狀況正快速惡化，通膨率也遠低於先前預期，物價成長達不到ECB目標的可能性升高，這正讓愈來愈多的ECB決策者認為，央行的反應已落後於局勢變化，必須更早進行更大幅的降息，以防通膨過低。
這些決策者也呼籲ECB重新審視其「逐次會議」決定政策的指導方針，並且別再提及限制性利率，以做為央行認真看待向下風險的象徵。
其中一名知情人士說：「我認為中性還不夠。雖然決定仍需要時間，但經濟已停滯了兩年，而且目前看不到復甦跡象。」
這項討論的一個不確定性，在於中性利率被認為是無法觀測的，因此各界對此到底是多少並沒有共識。ECB總裁拉加德本周表示：「如果今天你問我，它是多少？老實說，我不知道。」
國際貨幣基金估計的中性利率為2.5%，ECB訪調的觀察家認為大約為2.25%，ECB員工則認為是接近2%或略高於2%，市場定價目前顯示的則是低於2%，這之間的差距最大可差到三次降息。
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