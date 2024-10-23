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IMF：電動車趨勢夯將重塑汽車業格局 牽動貿易與就業

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
全球向電動車轉型將對投資、生產、國際貿易和就業帶來「深遠」影響。新華社資料照
全球向電動車轉型將對投資、生產、國際貿易和就業帶來「深遠」影響。新華社資料照

國際貨幣基金（IMF）今天在更新全球經濟成長預測時表示，全球向電動車轉型將對投資、生產、國際貿易和就業帶來「深遠」影響。

路透社報導，IMF最新發布的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告中包含了上述分析。

這份報告發布時，正值決策者在本週舉行的IMF與世界銀行（World Bank）年會上討論如何促進全球經濟成長、應對債務壓力，以及為綠色能源轉型融資。

IMF表示：「電動車的普及將代表全球汽車產業的根本性轉變，會帶來深遠的影響。」

向電動車轉型的步伐近年來不斷加快，這被視為協助各國達成氣候目標的關鍵方法之一。

IMF指出，2022年，運輸業占美國溫室氣體排放的36%、歐洲聯盟（EU）的21%，中國的8%。

歐盟的目標是在2030年至2035年間，將汽車的碳排從2021年水準減少50%，而美國政府為電動車和充電站提供補貼，這些措施都助長了電動車的普及率。

IMF提到，全球汽車產業以高薪酬、利潤豐厚、龐大的出口市場以及高度運用技術著稱。該組織認為，電動車加速普及將重塑這種格局，尤其是當中國相對於美國與歐洲競爭對手，在生產和出口方面保持目前優勢的情況下。

IMF表示，根據實際的市場滲透情況，歐洲的國內生產毛額（GDP）在中期內可能會減少約0.3%。

IMF表示：「在這些情況下，汽車產業的就業率會下降，勞動力逐漸轉向資本密集度較低的產業（每名員工的附加價值也較低）。」

美國和歐盟都對中國製的電動車徵收關稅，稱是為反制北京對中國製造商提供的不公平補貼。

美國總統拜登（Joe Biden）政府上個月宣布對中國電動車課徵100%關稅；本月初歐盟以微弱優勢通過對中國製電動車徵收最高可達45%的關稅。

中國電動車製造商的售價迄今仍低於競爭對手，這是一項關鍵優勢，因為電動車目前仍較汽油車昂貴，且全球電動車需求已在減弱。

繼德國政府去年底取消電動車補貼計畫，法國政府本月稍早也表示，將減少對電動車的購車補貼。

IMF 拜登 美國 關稅 電動車

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