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越南民眾瘋網購！前3季消費89億美元 較去年同期成長37.6％

中央社／ 河內23日專電
愈來愈多的購物平台開始進到越南，帶動電商銷售額大幅成長，但小商家所面臨的競爭愈來愈強、利潤也變薄。 歐新社
愈來愈多的購物平台開始進到越南，帶動電商銷售額大幅成長，但小商家所面臨的競爭愈來愈強、利潤也變薄。 歐新社

越南民眾瘋網購，今年前3季，越南消費者在5大主要購物網站上已經花費約89億美元（約新台幣2853億元），較去年同期成長了37.6%。

越南民智報（Dan Tri）報導，根據越南電商數據公司Metric的報告，今年前3季，越南的電商市場繼續維持積極成長的趨勢。

具體而言，蝦皮（Shopee）、Lazada、Tiki、TikTok商店與Sendo這5大網購平台今年前3季，在越南市場的銷售額達到227.7兆越南盾（約89億美元）、年增37.6%，且越南消費者在第3季就買了84兆越南盾、年增15.9%。

其中，TikTok商店與蝦皮的銷售額成長最多，分別成長110.6%與11.3%。值得注意的是，TikTok商店銷售額為去年的2倍，Metric認為，TikTok商店的成功得力於將購物和娛樂結合的策略。

在第3季，20萬越南盾以下的低價商品銷售成長強勁，占總銷量逾半、成長9%；10萬越南盾以下商品銷售成長5%；價格介於10萬至20萬越南盾的商品銷售增加4%。

Metric的報告還說，中國的購物網站正加速進入越南。具體來看，拼多多海外版Temu最近正式加入，1688電商平台iOS版已經支援越南語。至於淘寶雖然還沒有越語版，但商品已經可以運送到越南。

愈來愈多的購物平台開始進到越南，帶動電商銷售額大幅成長，但小商家所面臨的競爭愈來愈強、利潤也變薄。

一名在蝦皮賣手機殼3年多的越南商家表示，現在的競爭壓力前所未見。尤其過去1至2年內，中國商家將大量的低價手機殼上架至蝦皮、Lazada和TikTok商店，她覺得生意變得難做。

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