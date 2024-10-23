美債殖利率升+Fed官員談話 市場押注降息縮減、亞股走勢不一
隨著美債殖利率攀升，加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員談話，打擊市場預期降息心理，拖累前一天的華爾街股市表現，亞股今天走勢不一。
法新社報導，近期全球股市上漲，多個股市創新高，特別是紐約股市。而在大選前一連串經濟數據超乎預期，以及投資人評估聯準會降息計畫的情況下，這波漲勢似乎已經欲振乏力。
大陸過去一個月推出一系列振興措施後，投資人也關注北京動態，期待當局祭出更多措施重振經濟成長。與此同時，地緣政治緊張也推升被視為避險資產的金價再創新高。
近來一連串數據顯示，美國經濟健全和勞動市場具韌性的情況下，市場對聯準會再度降息2碼的押注縮減。
聯準會若干官員表示，他們雖贊成進一步降息，但不希望速度過快。
美債殖利率來到了7月以來高點。
前一天美股道瓊和標準普爾500指數連續第2個交易日挫跌，以科技類股為主的那斯達克指數則是微幅收漲。
亞洲股市今天走勢震盪。
儘管市場對美國降息預期心理轉淡，日圓兌美元匯價走軟，日股今天仍收跌。日圓兌美元匯價貶至152日圓以下，創下7月以來低點。
至於其他亞股，威靈頓、馬尼拉、雅加達和台北股市都收跌。港股則是漲逾1%，上海、雪梨、首爾和新加坡股市也都收漲。
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