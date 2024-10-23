波音危機重重…太空船才出問題 又傳自家衛星地球軌道解體
英國國家廣播公司（BBC）報導，一枚由美國波音公司（Boeing）設計、製作的通訊衛星iS-33e，已在地球軌道上解體。
負責運作iS-33e的衛星通訊公司Intelsat證實，已「完全失去」該衛星，影響歐洲、非洲和部分亞太地區的用戶，已採取行動「通盤分析」這起事件，「我們正與波音和政府單位合作，分析數據與觀測資料」。
美國國防部的衛星追蹤網站SpaceTrack也已證實這起事件。該平台的一則警示訊息指出，美國太空軍目前「正在追蹤約20項與iS-33e相關的解體部位」。
波音近來面臨多重危機，包含其商用客機部門3萬多名員工的罷工風波，以及太空船Starliner出問題，導致兩名太空人受困國際太空站等事件。
波音上周宣布尋求籌資多達350億美元，11月起也可能裁員1.7萬人，相當於全球約10%的人力。
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