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Meta封禁追蹤名人私人飛機帳戶 用戶轟武斷：平台做法不透明

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Meta封禁追蹤名人私人飛機行蹤的帳戶，這些帳戶的追蹤對象包括Meta自家執行長祖克柏。美聯社
Meta封禁追蹤名人私人飛機行蹤的帳戶，這些帳戶的追蹤對象包括Meta自家執行長祖克柏。美聯社

基於安全考量，臉書母公司Meta已移除旗下ThreadsInstagram等追蹤名人私人飛機行蹤的帳號，這些帳戶的追蹤對象包括Meta自家執行長祖克柏、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克等大咖。

在Meta變更隱私政策後，這些仰賴飛機位置、碳排等公開資訊來追蹤名人行程的帳戶，未事先收到警告便於本周遭到封禁，相關帳戶的追蹤對象還包括名媛金卡黛珊、網紅凱莉詹娜、亞馬遜創辦人貝佐斯等人。

Meta表示，此次修正，是依據外部團體監督委員會的建議。監督委員會負責審查Meta的規範與爭議性貼文。該委員會在2022年初建議，即便資訊屬公開性質，Meta仍應移除平台上會揭露私人位置的訊息。

Meta說：「由於可能造成人身安全疑慮，我們已遵循監督委員會的建議，封禁這些違反隱私政策的帳戶。」

許多遭禁的帳戶由佛州大學生史威尼所經營，他以追蹤名人飛機行蹤成名。他在私人Threads帳戶貼文說，帳號遭禁前並未收到Meta通知，「這些平台的做法不透明，感覺像是他們做了武斷的決定」。

Instagram Meta Threads 位置 祖克柏 貝佐斯 隱私 馬斯克

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