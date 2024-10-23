石黑一雄ABBA團員等文藝界萬人連署 警告AI風險

日裔英籍作家石黑一雄和ABBA團員等文藝界上萬人連署，警告人工智慧（AI）未經授權使用風險。各界日益擔憂科技公司在未經原創者許可下使用現有創意作品來訓練AI模型。

法新社報導，根據今天公布的聲明，約1萬1500名連署人來自樂壇、文學界、電影與舞台戲劇圈，包括阿巴合唱團（ABBA）團員烏維斯（BjornUlvaeus）、「電台司令」（Radiohead）主唱湯姆約克（Thom Yorke）。

好萊塢影星茱莉安摩爾（Julianne Moore）和凱文貝肯（Kevin Bacon）、諾貝爾文學獎得主石黑一雄及暢銷作家派特森（James Patterson）等人也響應。

簡短聲明寫道：「未經授權使用創意作品來訓練生成式AI，對這些作品幕後人員生計構成重大、不公平的威脅，因此絕不能容許此事。」

根據「衛報」（The Guardian）報導，這項聲明是由曾任AI公司主管的英國作曲家紐頓-芮克斯（EdNewton-Rex）安排。

紐頓-芮克斯告訴衛報，多家生成式AI公司已陸續在未向原創者付費的情況下，使用受版權保護的內容來訓練他們的模型，包括他的前公司Stability AI。

他說：「當AI公司稱此為『訓練資料』，便是去人性化。我們談論的是人們的作品，包括他們的寫作、藝術和音樂。」