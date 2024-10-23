日圓貶破152 日40年期債殖利率抵16年來最高

在美元普遍走強之下，日圓周三貶破152關卡，至7月底以來最低價位。日本40年期公債殖利率則在全球殖利率走升的大環境下漲抵16年來最高水準。

日圓周三先跌破200日均線支撐價位151.38，分析師認為開啟進一步貶值的大門。日圓兌美元一度下跌0.7%，至152.17，為7月31日以來最弱。

由於聯準會（Fed）暗示對降息持謹慎態度，而且市場猜測下一屆美國政府可能在總統大選後採取更多誘發通膨的政策，全球殖利率飆升。日本40年期國債殖利率周三一度升至2.535%，為2008年以來最高水準，但仍遠不及美國10年期和30年期等美國公債殖利率。

三井住友信託資產管理公司策略師 Katsutoshi Inadome 指出，隨著全球公債殖利率持續攀升，「日本的殖利率仍有上升風險，」，也指出日圓貶值也在加劇這一壓力。

大和證券駐東京高級外匯策略師Yukio Ishizuki說：「考量目前動能，日圓可能會進一步走弱，美元將進一步走強，」「如果日圓繼續走軟，當局可能會出手制止。」