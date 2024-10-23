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Nvidia黃仁勳警告 企業不擁抱AI就可能過時！建議大家這麼做

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。歐新社
美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。歐新社

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳22日表示，企業是否擁抱AI為攸關存續的問題，AI將對晶片設計、軟體及供應鏈營運帶來轉型式的影響，敦促企業科技領袖必須讓企業轉變為AI驅動的組織，為他形容的「新工業革命」預做準備。

黃仁勳22日出席顧能（Gartner）的IT Symposium/Xpo大會表示，執行長和資訊長都必須開始的起點，就是使用AI，接下來就會一切到位，對資訊長而言，最重要的是找到公司內有效益的運作，接著詢問AI如何轉型這些營運。

他表示，輝達已付諸實踐這種思維，把AI應用於輝達最重要的三個領域：晶片設計、軟體編寫和供應鏈管理，「當我們最有影響力的營運順利，周遭的運作就能更容易推動」，這些AI基本上是「AI晶片設計師」和「AI軟體工程師」，但他也預期，在可預見的未來，AI無法取代輝達員工的能力。

黃仁勳說，長期而言，英偉達正在打造他所稱的「AI大腦」，也就是必須蒐集企業的運作方式、業務流程及客戶互動等知識，再交給AI，最終目標是把這些資訊轉化為讓資訊長和執行長「能直接對話」溝通的AI。他說，輝達已開始把所有私有數據轉化為一種AI，「大家都該這麼做」。

為了達成這個目標，輝達宣布一種工具，能讓AI更容易理解並「吸收」pdf檔案，畢竟傳統類型的AI一直都難以理解電子郵件和pdf檔案這類「非結構化的數據」。接下來，這也意味著企業將有「龐大的數位員工」、也就是AI代理人，與人類員工一同從事行銷、銷售、工程及供應鏈等工作，若要達到這個境界，所有人、包含企業科技領袖，都必須學著如何對AI下指令。

輝達正和思愛普（SAP）及ServiceNow等軟體業者合作，「把（AI）代理人融入其系統」，也與埃森哲（Accenture）等專業服務業者攜手，打造一個能用於私有資料中心的代理人平台。黃仁勳說，「你仍然需要編寫程式」，「你將以某種結構化的方式和AI溝通」。

他指出，現在運算無所不在，未來「加速運算將無所不再，AI將無所不在」。

AI 溝通 美國 設計師 黃仁勳

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