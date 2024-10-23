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Nvidia出生地Denny's餐廳要關150家分店 股價崩跌逾17%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
黃仁勳（右）去年9月回到Nvidia誕生地、聖荷西的Denny's餐廳，接受Denny's執行長瓦拉德的表揚。 美聯社
黃仁勳（右）去年9月回到Nvidia誕生地、聖荷西的Denny's餐廳，接受Denny's執行長瓦拉德的表揚。 美聯社

人工智慧（AI）晶片大廠Nvidia（輝達）的「出生地」美國Denny's連鎖餐廳，將在2025年前要關閉150家分店，拖累股價22日收盤崩跌17%。

Denny's餐廳與輝達共同創辦人兼執行長黃仁勳很有淵源。黃仁勳曾說，他15歲時第一份打工的工作就是在俄勒岡州波特蘭市的Denny's，當服務人員，也要幫忙洗碗，這個年少的工作經驗，讓他學會自在與陌生人溝通，擺脫內向。

黃仁勳30歲時常與兩位好友工程師普里姆、馬拉科夫斯基，泡在矽谷的Denny's，夢想著要開一家製造遊戲晶片的公司，創辦輝達的討論就是在Denny's展開。

Denny's如今因為銷售疲弱，周二（22日）宣布明年底以前，要關閉業績最差的150家分店，約占總店面數量的10%，今年將先結束其中半數據點的營業，明年再關掉其他門市。Denny's未公開準備要收掉的確切門市據點。

Denny's執行副總裁鄧恩表示，該公司是有70年歷史的老牌連鎖餐廳，所以一些門市非常老舊，也不在當前的好地段。

Denny's同店銷售已經連續第五季下滑，因餐廳漲價甚於食材通膨，使一部分消費者難以負擔外食，且外食的消費者也會先選擇Chipotle或其他速食連鎖餐廳，Denny's這類家庭餐廳2020年來就流失大部分的顧客，所幸超值餐上季成功提振銷售，旗下只供外送的品牌Banda Burrito的營收也成長。

外食 消費者 速食 餐廳

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