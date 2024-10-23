Arm傳擬取消對高通的晶片設計授權 雙方法律糾紛惡化

安謀（Arm Holdings）傳出準備停止授權長期合作夥伴高通（Qualcomm）使用安謀智慧財產設計晶片，雙方關於重要智慧手機技術的法律糾紛將因此升級。

根據彭博資訊看到的文件，安謀依規定，提前60天通知高通要取消所謂的架構授權協議。授權協議允許高通以安謀擁有的標準為基礎，設計自己的晶片。

彭博分析，安謀決定攤牌，可能會擾亂智慧手機和個人電腦市場，並打亂這兩家半導體業影響力巨大公司的財務和運營。

高通每年銷售數億個處理器，主要用於安卓智慧手機。一旦安謀停止授權開始生效，高通就必須停止銷售占高通約390億美元營收很大一部分的產品，否則將面臨鉅額的損害索償。

安謀2022年控告高通違反授權協議，以及侵害商標權。起因是高通收購了Nuvia這家晶片設計公司後，沒有重新和安謀議約。高通主張現行的合約已經涵蓋Nuvia的營運活動，不必再另行約定。

安謀和高通都對此最新發展不予置評。

Nuvia致力微處理器設計，是高通銷售給HP、微軟的新型個人電腦（PC）晶片的要角。這類處理器是AI PC的關鍵零組件。本周稍早，高通還宣布，要將Nuvia的設計也廣泛運用到智慧手機裡。

兩家公司以前曾是關係緊密的合作夥伴，攜手推動智慧手機的精進。不過現在新領導人追求的成長策略，讓兩家公司之間的競爭愈來愈大。

彭博指出，如果安謀真的取消授權，高通就不能利用安謀的指令集來設計晶片，但仍然可以簽個別產品的授權合約。可是這樣分別授權費時費工，會明顯延誤作業時程。