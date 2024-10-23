IMF下調德國經濟成長率 債務煞車機制受質疑

國際貨幣基金（IMF）22日發表最新全球經濟成長率預測報告，再次下修2024年德國經濟成長率。報告指出，除了工業陷長期低迷，德國近年嚴守「債務煞車」機制、過於保守的財政政策，正在抑制國家經濟復甦潛力。

根據IMF「世界經濟展望」增長率預測，2024年德國經濟成長陷入停滯，原預測0.2%成長率被修正為0%；2025年也由原先預估的1.3%下修為0.8%。

IMF指出，德國工業結構性問題對該國經濟成長造成重大壓力，除了優勢產業如汽車製造面臨中國等來自新興市場競爭者的挑戰，專業勞動力短缺、行政僵化、製造業外移、能源轉型等，都是導致德國經濟成長乏力主因。

報告特別提到，德國政府過於強調財政紀律和債務控制，一定程度上限制了因應經濟疲軟的靈活性，籲德國應更多投入到促進經濟成長的投資中，而非僅專注於財政收支平衡。

2011年德國將「債務煞車」（Schuldenbremse）機制入憲，為減少預算赤字，嚴格限定聯邦與各級政府的舉債數額，國家總體新增債務不得超出年度經濟生產總值0.35%。

COVID-19與烏俄戰爭爆發後，德國經濟成長率不斷下滑，今年初以來陸續有經濟研究中心與學者提出建言，認為德國政府應放鬆財政紀律，在必要時舉債，挹注資金在基礎設施升級與氣候轉型等領域，以促進經濟復甦。

商務日報（Handelsblatt）分析，到2025年全球各主要經濟體的國債都將大幅上升，唯一例外的國家為德國。

該報援引經濟學家觀點，認為「債務煞車」機制使德國無法為綠色經濟轉型和基礎設施現代化進行足夠的公共投資，這不僅會抑制當前經濟增長，還將長期阻礙未來德國應對氣候變遷和數位轉型的發展。

儘管批評聲浪不斷，聯邦財政部長林德納（Christian Lindner）仍堅持債務煞車重要性。他強調，只有透過嚴格債務控制，德國才能為未來危機建立財政緩衝，且德國作為歐元區的「穩定之錨」（Stabilitätsanker），有責任將國家債務控制在一定標準範圍內。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）即在10月初於德國漢堡舉行的「永續發展會議」（HamburgSustainabilty Conference）上，對總理蕭茲（OlafScholz）表示讚賞，認為德國是少數仍積極努力降低債務負擔的國家。