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PIMCO：別過份重視超額收益 一窩蜂押注高風險債券

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
資產管理公司品浩（Pimco）主張投資人不要過分重視超額收益，應避免一窩蜂押注高收益國家債券。圖為阿根廷證交所。路透
資產管理公司品浩（Pimco）主張投資人不要過分重視超額收益，應避免一窩蜂押注高收益國家債券。圖為阿根廷證交所。路透

根據全球最大資產管公司之一品浩（Pimco）周二發布的白皮書，該公司新興市場主管達萬（Pramol Dhawan）和執行副總裁兼新興市場固定收益策略師史托瑞（Michael Story）認為，投資人過分重視超額收益，是未善用新興市場。他倆主張避免「誘惑」，不要一窩蜂押注高收益國家的債券。

他們說，「那個策略20年前或許還有用，現在就很難了」，基金經理人應該優先考慮估值合理的低風險國家債券，再利用新興市場債券來分散國內信用風險。

根據彭博數據，達萬管理的45億美元新興市場債券基金過去一年的報酬率是23%，贏過90%的同行。 

他們指出，投資新興市場債「不該僅因為息差、殖利率或其他估值指標，應主要基於分散投資所帶來的好處。許多投資人現在投資新興市場債券的理由不對，管理不夠謹慎，或者是忽略了最大的好處」。

由於全球資金緊縮及地緣政治衝突，開發中國家債市已持續第三年資金外流，達萬和史托瑞在評估該資產類別時，更重視全球因素。

新興市場 資產 風險

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