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大陸業績慘 美國Starbucks暫不發布財測

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
星巴克初步財報顯示，上季銷售降幅淒慘，是市場預期的兩倍。 路透
星巴克初步財報顯示，上季銷售降幅淒慘，是市場預期的兩倍。 路透

星巴克（Starbucks）銷售額連續三季暴跌，決定暫緩發布2025會計年度的業績展望。新任執行長尼可面臨的營運問題之大，引發投資人關切。

星巴克周二（22日）發布的初步獲利報告顯示，上季（公司2024會計年度第4季）同店銷售下滑7%。美國市場表現疲弱，同店銷售年減10%，中國大陸市場更是下滑14%。

星巴克表示，暫緩發布2025會計年度財務指引，是為了讓執行長尼可（Brian Niccol）有機會評估公司營運，進而鞏固公司扭轉當前局面的計畫。尼可9月9日上任以來，重新調整了領導層職位，並公布了刺激成長的計畫大綱，包括提高咖啡店的吸引力、提升早晨的服務等。

Edward Jones分析師亞布勞說，「我認為扭轉局面需要的時間，比一些投資人預期的更長」，「未來幾季，將會非常艱難。」

彭博資訊指出，星巴克上季（截至9月29日）銷售的降幅是分析師預期的兩倍，也是四年來最大的單季降幅。星巴克表示，推出更多產品，同時提供大量促銷活動，均未能吸引更多顧客上門。

初步財報令人失望，星巴克股價在盤後交易一度下跌9%，後來跌幅收窄。年迄今星巴克股價只上漲不到1%，而標普500指數同期漲了23%。星巴克完整的上季財報將於30日公布。

星巴克官網發布的一則影片，尼可在其中說道，公司需要「從根本上改變我們最近的戰略」，以恢復成長。他表示，星巴克將簡化「過於複雜」的菜單，並研究價格。他還表示，公司將改進行銷方式，包括凸顯手工製作產品、解決閂市的人員配置等。

彭博提到，企業新領導人上台，為了重設投資人的期待，不乏這類暫時不出指引，準備全新開始的做法。星巴克暫緩發布接下來一年的財測，運動用品大廠Nike本月稍早在迎接新執行長希爾（Elliott Hill）上任之前，也先收回銷售指引；Nike營運現在面臨了數十年來最大困境。

分析師 投資人 星巴克 財務

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