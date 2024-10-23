日本六年來最大IPO 東京地下鐵開盤較掛牌價飆36%
東京地下鐵公開發行股票（IPO）後周三頭一天交易，開盤便較IPO價高出36%，為日本股市增添又一多頭力道。
這個每日運量高達650萬人的捷運系統公司以1,630日圓開盤，IPO價為1,200日圓，可見這種高股息又穩定的股票對散戶投資人深具吸引力。
承銷商早先透露，外資對該公司股票的需求尤其強勁，認購超過可購買股份的35倍。
東京地下鐵估計在2025年3月止的會計年度，每股將配息40日圓，現金殖利率為3.4%，高於日本一般上市交通公司少於2%的水準。
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