驗出毒品反應 福斯汽車駐中國行銷長遭驅逐出境

德國官員今天證實，德國汽車大廠福斯（Volkswagen）駐中國行銷長森皮爾（Jochen Sengpiehl）在結束泰國度假後入境中國時，因涉藥檢呈陽性，目前已遭中國驅逐出境。

根據德國媒體報導，森皮爾在泰國度假結束後回到中國，入境時被檢出血液中含有大麻和古柯鹼成分，中國官員隨即將他拘禁，並告知他應速離境。

德國外交部表示：「已知曉此案」；德國駐北京大使館「依例前往探視當事人，並與他的家屬及中國地方當局聯繫」。

據德國小報「畫報」（Bild）報導，森皮爾在拘禁前接受了數小時的訊問。

畫報指出，森皮爾被拘留10多天後，福斯汽車公司和德國大使館官員才得以順利地讓他獲釋，但他必須立即離開中國。

中國禁毒法律極為嚴格。福斯汽車對森皮爾案拒絕置評。

根據森皮爾在領英（LinkedIn）頁面顯示，50多歲的森皮爾自2022年8月起擔任福斯在中國的行銷長。此前，他在德國擔任福斯集團旗下全部10個品牌的行銷主管。

中國一向是福斯汽車數一數二的重要市場，但目前正快速輸給當地競爭對手，特別是在電動車領域。如今此案讓福斯汽車在中國拓展市場時更為頭疼。