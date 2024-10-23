美債殖利率完全復刻29年前降息後逆漲之勢 都因軟著陸
上一次美國公債在開始降息後出現這麼大跌幅，是在1995年，當年聯準會（Fed）主席葛林斯班成功引導經濟軟著陸。
美國2年期公債殖利率自9月18日聯儲會啟動降息以來已上漲34基點，1995年也出現過類似漲幅，當年葛林斯潘不引起衰退的情況下成功幫助經濟降溫。1989年來出現降息周期中，Fed開始降息一個月後，2年期債殖利率平均下降15個基點。
德意志銀行利率策略師Steven Zeng指出，「殖利率上升，反映經濟衰退風險降低，鑒於經濟數據相當強勁，Fed可能會放慢降息步伐」。
殖利率反彈，展現美國經濟饒富韌性、金融市場活絡，限制了Fed大幅降息的空間。利率交換合約顯示，交易者預期Fed到明年9月會降息128個基點，一個月前預期降息195個基點。
全球公債價格本周全面下滑，投資人評估降息步調可能放緩。截至周一，美國公債的總回報率指數今年僅上升1.7%，遠不如國庫券同期間4.3%的漲幅。
公債周二延續賣壓，10年期殖利率周一上升11個基點後再升約1個基點，殖利率已達4.2%，相較於Fed 降息2碼（0.5個百分點）的前一天9月17日的15個月低點3.6%。
1995年，葛林斯班六個月內僅降息三次，把利率從6%調降至5.25%。當年10年期公債殖利率在首次降息的12個月後躍升逾100個基點，2年期國債殖利率上漲90個基點。
當前殖利率上升，也表明投資人越來越擔心共和黨可能在11月5日的大選中同時控制白宮和國會，進而推高聯邦赤字和通膨。
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