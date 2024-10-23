受中國消費惡化影響 歐萊雅上季度北亞銷售跌6.5%
據彭博社，受到中國大陸消費者需求下降影響，法國的歐萊雅今年第三季度銷售表現令人失望。歐萊雅星期二（10月22日）在公告中稱，第三季度包括中國在內的北亞地區同店銷售額下降6.5%。該地區銷售額連續第五個季度下滑。
歐萊雅稱：「在中國大陸，受消費者信心低迷影響，第二季度本就下滑的美容市場繼續惡化。整體而言，這家法國化妝品集團季度銷售額增長3.4%，低於預期。
業績發佈後，歐萊雅ADR在紐約市場一度下跌4.7%，並拖累了競爭對手雅詩蘭黛的股價。報導稱，由於對經濟增長放緩和房地產市場危機的擔憂，中國消費者抑制了在護膚品和香水方面的支出。
就在上周，同屬法國的另一家奢侈品牌路威酩軒（LVMH）集團公告，其時裝皮具部門內生收入在2024年第三季度下降5%，是2020年冠病疫情出現以來首次下滑，顯示該集團受到了中國消費者需求下滑的衝擊。
據當時彭博社報導，路威酩軒集團公告，路易威登 （Louis Vuitton）和迪奧（Christian Dior） 等品牌的關鍵部門第三季度有機收入下降了 5%，整體銷售下滑3%，是自2020年第二季度全球進入疫情封控以來最差單季表現。
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