德儀營收連八季萎縮 財測遜市場預期 但表示客戶過剩庫存近尾聲

類比IC龍頭大廠德州儀器（TI）執行長伊蘭（Haviv Ilan）說，客戶正處理過剩的庫存，在營收連續八季下滑後，現在是訂單回升的時機。

他在發布第3季業績後的電話會議上表示，德儀的三個主要市場已經開始反彈，但最大營收來源，工業和汽車晶片，仍然受到庫存過剩的困擾。

被要求預測何時出現反彈時，他回答，「時機已經成熟，但還沒看到。」

德儀預估第4季營收為37億至40億美元。根據彭博彙總數據，分析師平均預計為40.8億美元。第4季每股盈餘估1.07美元至1.29美元，而分析師平均預期為1.35美元。

該公司公布第3季營收下降8.4%至41.5億美元，連續八季萎縮，但表現優於市場預期的41.2億美元。每股盈餘1.47美元，高於分析師預計為每股1.37美元。

德儀股價在盤後交易中攀升約3%。稍早在常規交易時段下跌0.92%，收黑在193.97美元，但今年來累計上漲14.6%。

此前，晶片公司對產業釋出相互矛盾的訊號：設備製造商艾司摩爾（ASML）表示其設備訂單疲弱，客戶變得更謹慎；台積電則發表強勁財測。對這兩家公司而言，AI運算晶片的需求是一大亮點。

德儀最大的營收來自工業設備和汽車製造商，兩者合計占銷售的逾70%。德儀產品提供各式各樣的功能，有些簡單到只記錄按鈕按下情況和轉換電源。

這類元件的製造技術不如運行電腦的處理器，但給日常設備添加新電子功能使德儀產品更具價值。該公司正投入巨資興建新廠，想自行處理大部分生產，但這拖累了利潤。德儀表示，待新廠建成後，會比競爭對手更具成本優勢。