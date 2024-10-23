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中東局勢繼續推高油價 黃金再創新高、白銀六連漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
由於中東局勢持續緊張，原油周二繼續上揚。美聯社
由於中東局勢持續緊張，原油周二繼續上揚。美聯社

由於中東局勢持續緊張，原油周二繼續上揚。受地緣政治風險和美國大選不確定性的影響，黃金價格再創新高，白銀價格也連續六天上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI漲逾2%

隨著市場關注以色列和伊朗之間的緊張局勢進展，原油上漲。在美國努力促成中東停火之際，衝突仍在繼續。

西德州中級原油（WTI）期貨漲逾2%，結算價約每桶72美元，扭轉之前的跌勢。全球基準布蘭特原油期貨走高，結算價約每桶76美元。

美國國務卿布林肯周二跟以色列總理內唐亞胡會談，再次試圖促成停火，但中東衝突仍在繼續。這可能是拜登政府在美國總統大選前達成協議的最後機會。

「我們看到，對停火的預期 —— 這會降低地緣政治風險溢價 —— 與對潛在升級的擔憂在不斷拉鋸，」CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin說：「這種環境仍然高度不穩定。」

金價再創新高 銀價連續六天上漲

黃金價格周二再創新高，美國大選臨近和中東衝突提振了避險需求。

金價觸及每英兩2,748.36美元的歷史高點，刷新了周一創下的紀錄。

美國總統大選勢均力敵，投資人也一直擔心中東的衝突可能擴大，於是紛紛湧入黃金市場。看漲心理也蔓延到白銀市場，銀價連續六天上漲，直逼每英兩35美元。

強勁的央行買盤和對美國降息的預期也支撐了金價今年高達33%的漲幅。

花旗集團分析師將三個月金價預測上調3.7%至每英兩2,800美元，預計勞動市場進一步惡化將推動需求。

紐約時間下午2:01，現貨黃金上漲1%至2,746.41美元。

鋁價上漲

基本金屬周二漲跌互見，鋁價走高；與此同時，由於買家爭相希望鎖定供應，生產鋁的重要原物料氧化鋁的價格逼近歷史高點。

最新的供應干擾出現在本月，幾內亞禁止Emirates Global Aluminium的鋁土礦出口，引發了有關氧化鋁供應的恐慌。

截至倫敦市場收盤，LME銅期貨上漲0.3%，報每噸9583美元； LME鋁期貨上漲1.5%，報2633.5美元/噸。

中東 原油價格 美國大選 金價

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