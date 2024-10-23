美元隨10年債殖利率升抵兩個半月最高 日圓貶逾151

美元周二創下兩個半月最高，延續近日升勢，市場預期聯準會（Fed）將放緩降息步調，並在膠著的美國總統大選前調整部位。

美元已連續三周上漲，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二漲0.1%至104.075。

美國 10 年期公債殖利率周二觸及 4.222%，是7月26日以來最高。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算 11 月會議上降息 25 個基點的可能性為 89.6%，維持利率不變的可能性為 10.4%。而在一個月前，市場完全消化了降息至少25個基點的預期，還認為降息50個基點的可能性為50.4%。

麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman表示：「如果美國數據不強勁，相對於世界其他地區也不強勁，那麼Fed和其他央行的方向就不會出現這種分歧，他們至少在語氣和言辭上方向是相反的，而這正是推動美元上漲的原因。」

即將到來的美國總統大選也繼續推動著匯市走勢，最近幾天市場對共和黨總統候選人、前總統川普當選的預期不斷增強，很可能帶來關稅等推動通膨上升的政策。

日圓兌美元貶值0.2%，至151.08日圓，盤中觸及151.19日圓，是7月31日以來谷底。

日本時事新聞社周二引述日本央行理事加藤毅報導，日本銀行（央行）正在謹慎關注進口物價上漲帶來的上行風險。

日本將於 10 月 27 日舉行大選。最近的幾項民調顯示，執政聯盟有可能失去其在議會中的多數席位，這可能會讓石破茂丟掉首相之位，或迫使其領導的自民黨尋找另一個聯盟夥伴以繼續執政，這讓人擔心日本央行在試圖慢慢結束數十年的貨幣刺激政策時或將面臨複雜局面。

歐元兌美元貶值 0.2%，至 1.0798 美元。歐洲央行多位決策者發出警告，通膨可能低於央行設定的2%的目標，暗示在經歷了多年的物價過度上漲之後，他們的工作重心出現變化。