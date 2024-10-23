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高通CEO：AI智慧手機五年內就會普及

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高通執行長艾蒙表示，再過五年，在裝置端處理人工智慧的新款手機很可能就會普及。路透
高通執行長艾蒙表示，再過五年，在裝置端處理人工智慧的新款手機很可能就會普及。路透

晶片大廠高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）本周發表了該公司新版Snapdragon處理器，他表示，在裝置端處理人工智慧的新款手機幾年內就會普及。

他周二接受彭博電視採訪表示：「未來五年內，我們很可能都擁有一支AI智慧手機。」他表示，問題在於等待應用案例出現，智慧手機過渡期也是這樣。

在使用Android作業系統的行動裝置處理器市場上，高通占主導地位。該公司本周推出功能強大的新晶片，可讓手機執行筆記電腦等級的功能和AI應用程式。這款智慧手機處理器的速度比先前的機種快45%，且耗能更低。

艾蒙受訪時謝絕評論有關他正考慮競標英特爾全部或部分股權的報導，但對於他的公司取得進展，從智慧手機處理器的主戰場擴展到汽車、運算和工業領域，給予高度評價。

應用程式

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