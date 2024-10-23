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台積電ADR跌1.7% 較台北交易溢價18.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二（22日）下跌 1.7%，收在198.48美元，較台北交易溢價18.4%。 （路透）
台積電ADR周二（22日）下跌 1.7%，收在198.48美元，較台北交易溢價18.4%。 （路透）

台積電ADR周二（22日）下跌 1.7%，收在198.48美元，較台北交易溢價18.4%。英國金融時報報導，台積電證實，已通知美國，有人可能試圖透過台積電，為華為生產人工智慧（AI）晶片，規避美國的出口管制。

美國股市周二收盤微跌，但那斯達克綜合指數小幅收高，投資人密切關注美國公債殖利率，並觀望更多的財報來評估企業獲利的狀況，地緣政治風險和美國大選的不確定性也增添了逆風。

道瓊工業指數微跌6.71點，跌幅0.02%，至42,924.89點；標普500指數跌2.78點，跌幅0.05%，至5,851.20點；那斯達克指數上漲33.12點，漲幅0.2%，收在18,573.13點。

費城半導體指數下跌0.5%，輝達（NVIDIA）跌 0.1%，

台灣加權股價指數昨天小跌7.10點，收在23,535.43點。台積電（2330）跌0.9%收在1,075.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 165.74 +0.29 164.00 1.06

中華電 CHT 122.65 +0.63 123.00 -0.28

台積電 TSM 1,272.57 -1.72 1,075.00 18.38

聯電 UMC 50.01 +0.52 50.70 -1.36

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國大選

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