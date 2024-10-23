美股微跌 那斯達克上漲 10年期公債殖利率漲逾4.2%

美國股市周二收盤微跌，但那斯達克綜合指數小幅收高，投資人密切關注美國公債殖利率，並觀望更多的財報來評估企業獲利的狀況，地緣政治風險和美國大選的不確定性也增添了逆風。

道瓊工業指數微跌6.71點，跌幅0.02%，至42,924.89點；標普500指數跌2.78點，跌幅0.05%，至5,851.20點；那斯達克指數上漲33.12點，漲幅0.2%，收在18,573.13點。

費城半導體指數下跌0.5%，輝達（NVIDIA）跌 0.1%，台積電ADR跌1.7%。英國金融時報報導，台積電表示，該公司已通知美國，有人可能試圖透過台積電，為華為生產人工智慧（AI）晶片，規避美國的出口管制。

美國10年期公債殖利率稍早觸及4.222%，是7月26日以來最高，投資人重新評估對聯準會（Fed）路徑的預期。殖利率盤中略有回落。根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算11月降息25個基點的可能性為89.6%。

法盛投資管理投資組合經理Jack Janasiewicz表示：「過去幾天，市場一直在努力消化美國公債的走勢，殖利率出現了相當大的回升。」

Simplify Asset Management投資組合經理Michael Green說：「整體而言，最大的問題是殖利率回升，投資人也擔心Fed在9月行動過於激進是政策失誤。這導致全球公債遭拋售。」

德州儀器盤後對前景仍持悲觀態度。星巴克在營收連續三季暴跌後暫停發布2025財年業績展望。麥當勞盤後重挫，因美國疾病控制與預防中心（CDC）表示該公司產品與大腸桿菌疫情有關。

花旗策略師提醒，對標普500指數的曝險已經達到較高水準，過去在達到這一水準後接下來指數下跌10%， 「我們並不是建議投資人應該開始減碼，但當市場像這樣有這麼高的部位時，部位調整風險確實會上升」。

鑒於美國經濟保持強勁，市場也在考慮聯準會（Fed）放緩降息步調的可能性，上周末以來，交易者對Fed在2025年9月前的降幅預期削減超過10個基點。

與此同時，國際貨幣基金（IMF）表示，鑒於美國大選的兩位候選人在貿易方面的優先重點大相逕庭，大選給市場和政策制定者帶來了「高度不確定性」。

標普指數主要類股中幾乎一半收高，消費類股領漲，漲幅0.9%。

奇異（General Electic）急挫9%，該公司上修2024年的獲利預測，但持續的供應限制影響了其營收，導致工業股下跌1.2%。

科技股上漲0.2%。微軟漲幅為2.1%。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson說：「在財報季，你經常會遇到這種波動，但利率走向的不確定性也在增加。」

威瑞森通訊下跌5%，這家電信巨頭第3季度營收不及預期。3M下跌2.31%，扭轉了盤前漲勢，儘管該公司上修全年調整後獲利預測的下限。

與此同時，通用汽車第3季度業績超出華爾街預期，股價大漲9.81%；洛克希德馬丁在公布業績後大跌6.12%。

對利率敏感的房屋建築類股下滑。費城房屋指數下跌3.05%，受PulteGroup股價急挫7.24%拖累，儘管該公司的利潤和營收超出預期。