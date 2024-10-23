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財報爆雷後...高層急滅火 ASML：2026仍是增長年
全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）上周公布財報與展望讓市場大失所望，不僅導致公司股價暴跌，全球晶片股也一度全面跳水，公司22日出面滅火，強調2026年仍是個增長年，長期而言仍預期業績成長。
艾司摩爾執行長富凱在彭博於倫敦舉行的科技峰會上說，該公司仍認為AI是業界的一大機會，但並不是每個半導體公司都會搭上這波熱潮。2026年仍是會成長的一年，但要精確量化或預測是非常難的事。
富凱指出，中國大陸是艾司摩爾的重要市場之一，該國如今已把更多心力放在較主流的晶片，部分原因是極紫外光（EUV）的出口限制，導致該國無法製造較先進製程的晶片。使用較舊的技術，中國大陸或許有辦法生產一些5奈米或3奈米的晶片，但數量不多。
但他也說，中國大陸的主流半導體蓬勃發展，超出了艾司摩爾供應機台的能力，「正常」的中國大陸需求應占艾司摩爾營收20%至25%，預期將會回到這個水準。
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