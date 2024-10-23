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全球債市賣壓湧 布局全打亂

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國公債21日遭拋售後，全球債市22日也籠罩在沉重賣壓之下，從澳洲到歐美等公債殖利率走升，價格全面下滑。此時投資人正考量美國放慢降息步調的展望，這一趨勢有可能打亂各地債券布局。

美國10年期公債殖利率21日收在4.19%，22日盤中一度升破4.2%至4.218%，是近三個月高點；德國與日本公債也曾觸及兩個月高點，澳洲10年期公債殖利率22日盤中激升10個基點。殖利率與價格走勢相反。

引發全球債市拋售的核心，在於投資人對聯準會（Fed）降息展望展開深度反思。美國經濟穩健、川普贏得總統大選機率高，以及Fed官員對於寬鬆步調的審慎談話，都攪亂了全球各地債券交易者認為債券價格會上漲的展望。

彭博策略師雷諾德表示：「美國公債未來幾個月可能艱困，在美國經濟維持韌性、供應疑慮增加之際，面臨強勁的殖利率上升偏見。」

TD證券高級利率策略師紐納哈以紐西蘭債券做為例子表示：「就算在氛圍非常鴿派的市場中，我們也見到拋售。他說，Fed在接下來六個月按兵不動也是有可能的，「這是市場沒有納入價格考量的因素」。

隔夜指數交換顯示，Fed下月降息1碼已經變得不是那麼篤定。包含阿波羅管理公司在內的機構預期Fed在11月會議可能維持利率不變，T. Rowe Price甚至預期美國10年期公債殖利率明年上升至5%，原因是Fed降息幅度較淺且經濟成長改善。

Fed 殖利率 美國公債

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