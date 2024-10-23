Fed放緩降息步調聲浪高漲 市場猜11月利率不動可能性上升

美國9月強勁的零售銷售和就業增長等數據，引發市場對聯準會（Fed）可能放緩降息步伐，甚至可能在下個月或12月會議暫停降息的猜測，多位Fed官員最新發言，讓市場進一步反思先前對Fed降息速度的預期是否過快。

私募業者阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）甚至認為，聯準會11月維持利率不變的可能性上升。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁施密德21日在他8月以來的首次公開談話中表示，他希望政策周期「更加正常化」，即Fed透過微調維持經濟成長、價格穩定和充分就業。他還表示，放慢降息步調可讓Fed找到所謂的中性水準，也就是政策既不會對經濟造成壓力也不會構成刺激的程度。

Fed官員最新發言 圖／經濟日報提供

他也說：「在沒有任何重大衝擊下，我樂觀認為我們可以實現這樣一個周期，但我相信這需要在政策上採取審慎漸進的做法。」

施密德說：「雖然我支持放鬆政策的限制性，但我傾向避免過大的動作，特別是考慮到政策最終目的地的不確定性，還有就是希望避免助長金融市場的波動。」

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里也重申，他傾向未來幾季放慢降息步調。他說：「目前我預測未來幾季會有若干微幅降息，以達到中性水準附近，但這將取決於數據。」他表示，若要加快行動，需要看到「勞動市場正在迅速走弱的確切證據」。

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根同日稍早在紐約證券業和金融市場協會的活動上，也發表了類似的評論。

阿波羅全球的史洛克則說，以亞特蘭大聯邦準備銀行估計美國第3季國內生產毛額（GDP）成長3.4%為例，美國正處於經濟持續成長和通膨重新抬頭的「不著陸」走勢。

這位經濟學家指出美國經濟面臨「十大順風」，這在「增加Fed在11月會議上不得不改變方向的可能性」，並暫停降息。

但今年在FOMC有表決權的舊金山聯邦準備銀行總裁戴利說：「到目前為止，我還沒有看到任何訊息顯示我們不會繼續調降利率。」戴利說：「對於已經走向2%通膨目標的經濟來說，這是一個非常緊縮的利率水準，我不希望看到勞動市場進一步惡化。」

聯準會將於11月6日至7日召開政策會議，正好就在美國大選投票日之後，本周五之後將進入會議前的緘默期，決策官員不得公開評論貨幣政策。