快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed放緩降息步調聲浪高漲 市場猜11月利率不動可能性上升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國9月強勁的零售銷售和就業增長等數據，引發市場對聯準會（Fed）可能放緩降息步伐。 路透
美國9月強勁的零售銷售和就業增長等數據，引發市場對聯準會（Fed）可能放緩降息步伐。 路透

美國9月強勁的零售銷售和就業增長等數據，引發市場對聯準會（Fed）可能放緩降息步伐，甚至可能在下個月或12月會議暫停降息的猜測，多位Fed官員最新發言，讓市場進一步反思先前對Fed降息速度的預期是否過快。

私募業者阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）甚至認為，聯準會11月維持利率不變的可能性上升。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁施密德21日在他8月以來的首次公開談話中表示，他希望政策周期「更加正常化」，即Fed透過微調維持經濟成長、價格穩定和充分就業。他還表示，放慢降息步調可讓Fed找到所謂的中性水準，也就是政策既不會對經濟造成壓力也不會構成刺激的程度。

Fed官員最新發言 圖／經濟日報提供
Fed官員最新發言 圖／經濟日報提供

他也說：「在沒有任何重大衝擊下，我樂觀認為我們可以實現這樣一個周期，但我相信這需要在政策上採取審慎漸進的做法。」

施密德說：「雖然我支持放鬆政策的限制性，但我傾向避免過大的動作，特別是考慮到政策最終目的地的不確定性，還有就是希望避免助長金融市場的波動。」

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里也重申，他傾向未來幾季放慢降息步調。他說：「目前我預測未來幾季會有若干微幅降息，以達到中性水準附近，但這將取決於數據。」他表示，若要加快行動，需要看到「勞動市場正在迅速走弱的確切證據」。

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根同日稍早在紐約證券業和金融市場協會的活動上，也發表了類似的評論。

阿波羅全球的史洛克則說，以亞特蘭大聯邦準備銀行估計美國第3季國內生產毛額（GDP）成長3.4%為例，美國正處於經濟持續成長和通膨重新抬頭的「不著陸」走勢。

這位經濟學家指出美國經濟面臨「十大順風」，這在「增加Fed在11月會議上不得不改變方向的可能性」，並暫停降息。

但今年在FOMC有表決權的舊金山聯邦準備銀行總裁戴利說：「到目前為止，我還沒有看到任何訊息顯示我們不會繼續調降利率。」戴利說：「對於已經走向2%通膨目標的經濟來說，這是一個非常緊縮的利率水準，我不希望看到勞動市場進一步惡化。」

聯準會將於11月6日至7日召開政策會議，正好就在美國大選投票日之後，本周五之後將進入會議前的緘默期，決策官員不得公開評論貨幣政策。   

Fed 美國經濟 降息

延伸閱讀

殖利率走升！美股早盤盡墨 台積電ADR跌逾1%

亞股隨美股頹勢跌多漲少 投資人評估美國利率前景

降息美債反而跌價？應該轉投資黃金？專家「1數據是關鍵」：仍有獲利空間

歐洲央行降息 三大債市均淨流入

相關新聞

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳23日造訪丹麥時親口證實，該公司最新款Blackwell人工智慧（AI）晶片...

Meta封禁追蹤名人私人飛機帳戶 用戶轟武斷：平台做法不透明

基於安全考量，臉書母公司Meta已移除旗下Threads、Instagram等追蹤名人私人飛機行蹤的帳號，這些帳戶的追蹤...

美減肥藥太貴 誰之過？

美國國會領袖近日召開聽證會，質詢諾和諾德公司（Novo Nordisk）執行長約根森有關該公司糖尿病和肥胖藥物Ozempic和Wegovy的高價問題。現在的問題是，這些藥物價格會不會降低。

PayPay數位發薪服務 押注日本

日本最大行動支付業者PayPay已新增一項功能，允許雇主以數位形式發放部分薪資，力圖提振國內的無現金交易。

全球野火肆虐 消防飛機需求飆

氣候變遷使各地火災發生頻率升高，並導致災情加劇，停產十年的水陸兩用機製造商重啟生產線…

中東砸錢投資 成了陸企大客戶

考量政經風險，過去持續看好中國大陸市場的歐美外資正陸續撤場；取而代之的是，中東投資人認為市場將轉趨正常，此時正是撿便宜的好機會…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。