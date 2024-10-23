IMF示警全球經濟三難題 下修明年成長預估至3.2%

國際貨幣基金（IMF）22日發布最新世界經濟展望報告，下修明年全球經濟成長預估0.1個百分點至3.2%，認為即便各國央行對抗通膨沒造成經濟衰退，武裝衝突、緊縮貨幣政策影響、貿易保護主義的風險卻正在升高。在評估經濟前景所面臨的風險時，IMF指出各國大幅提高關稅和採取報復措施的可能性。

IMF預測，2025年全球經濟成長率為3.2%，較7月所估下調0.1個百分點。至於2024年全球經濟成長率維持在3.2%不變。

IMF將美國今年經濟增長預估上調0.2個百分點至2.8%，主要是薪資和資產價格上漲，推動消費增長高於預期。IMF還將美國明年經濟成長預期，調高0.3個百分點至2.2%。

IMF對歐元區今、明兩年經濟增長預期分別調降至0.8%和1.2%。日本今年的經濟增長預期則下調0.4個百分點至0.3%，因供應中斷持續產生影響。印度則成為亮點，經濟成長預估在主要經濟體中最高，預計2024年增速將達到7%，2025年將達到6.5%，與7月預測一致。

至於中國大陸，今年經濟成長預測被下調0.2個百分點至4.8%，因淨出口的提振效應僅部分抵銷了房市持續疲軟和消費者信心低迷的影響，明年經濟增長的預測依然是4.5%，但IMF並未把中國大陸最近宣布的刺激措施考慮在內。IMF也說，台灣今年經濟成長率預估為3.7%，較今年4月預測大幅上修0.6個百分點；明年成長率則估為2.7%。

IMF讚揚各國央行降低通膨，未造成經濟衰退，但全球仍面臨貨幣政策抑制經濟成長、新興和開發中經濟體主權債務壓力加重、糧食和能源價格因氣候衝擊與地緣政治緊張而再度上漲等諸多風險。IMF首席經濟學家古蘭沙說：「這些風險都逐漸增強，朝下行邁進，全球經濟的不確定性日益增加。」

雖然IMF未具體指明美國共和黨總統候選人川普矢言對進口到美國的商品加徵關稅，但預測中包含了一種不利的假設情境，像是美國、歐元區和中國大陸之間相互課徵10%關稅。

在主要經濟體中，墨西哥的經濟成長預估遭調降的幅度最大，今年被下修了0.7個百分點至1.5%，明年也調降0.3個百分點至1.3%。