馬士基 四度上調全年財測

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）調高全年財測，是六個月內第四度上修，理由是需求較為強勁，而且紅海危機干擾供應鏈，導致運費較高。

馬士基21日表示，現在預期今年息稅折舊和攤銷前基本獲利為110億至115億美元，高於先前預估的90億至110億美元。彭博資訊彙編的分析師預估值平均為101億美元。

馬士基先前分別在5月、6月和8月上調2024年全年獲利預估，因紅海衝突對世界航運供應鏈的影響高於預期。葉門青年運動組織（又譯為胡塞組織）自去年底開始發動襲擊，迫使貨櫃船繞道南非航行，這吸收了貨櫃產業部分過剩產能，協助提振航運費率。

在本月稍早，馬士基表示將與德國同業赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在2025年展開行駛南非航線的船舶共享合作，同時表示預期紅海明年依舊不安全。

馬士基也表示，預期全球貨櫃航運需求今年成長6%，高於先前預期的成長4%至6%。然而，馬士基中期的展望仍有一些不確定性。該公司在2025-2026年可能面臨貨櫃航運市場潛在的運能過剩問題，且問題甚至可能延續到更久以後，而且紅海危機一旦解除，包括馬士基在內的貨櫃輪業者的處境勢必更加不利。

Jyske Bank A/S分析師霍姆‧英加德在報告中表示，對長期投資人而言，馬士基股價此時價位或許有吸引力，但短期內下行機率還是比上行高。馬士基股價22日盤中一度漲逾2.5%，但之後翻黑。

控制全世界約六分之一貨櫃貿易的馬士基，近年來尋求在陸運和貨運代理業務有所成長，這些領域的利潤率向來高於海運。不過，馬士基上季放棄收購德國鐵路公司的物流部門DB Schenker，最終是由丹麥物流業者DSV A/S以143億歐元（155億美元）收購DB Schenker。