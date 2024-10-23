招手外企設廠 墨拚在地生產 祭租稅優惠

墨西哥為吸引外國企業前來投資並設廠，考慮對電動車、半導體、稀土、電池和電子產品在內特定領域提供抵稅優惠。

墨西哥副外貿部長古提雷茲接受路透訪問時說：「我們正認真評估建立類似美國和加拿大的抵稅優惠計畫…我們相信這可以吸引許多公司前來墨西哥投資。」他並表示，這些優惠措施適用於任何有意在墨西哥投資的企業，包括中國大陸。

根據路透取得的政府內部文件，墨西哥已開始和鴻海、英特爾、通用汽車、物流公司DHL及汽車製造商Stellantis合作，找出可以在墨西哥生產而非自亞洲進口的產品。

此外，墨西哥新任總統薛恩鮑姆的政府正檢視美國和加拿大對中國大陸的政策，以便在《美墨加協定》（USMCA）修訂前，能協調解決中國大陸可能存在的不公平貿易行為。

古提雷茲指出，貿易夥伴正致力於打擊中國等國透過經由墨西哥轉運來規避美國鋼鐵關稅的行為。

因為《美墨加協定》的關係，墨西哥將繼續優先考慮美國和加拿大，但這並不表示墨西哥會「和中國決裂」或「拒絕中國在墨西哥的投資」。

古提雷茲表示，不論誰當選美國總統，墨西哥都準備繼續合作，他不認為與川普或賀錦麗擔任美國總統的貿易關係會有重大差異。