日本政局動盪 升息添變數 日圓一度貶破151

日本預定27日舉行眾議院大選，近期民調顯示，執政聯盟可能失去國會多數席位，導致石破茂丟掉首相大位，或迫使他所屬的自民黨需擴大尋求夥伴，來維持執政地位。市場擔心，這會令日本銀行（央行）在逐步撤離貨幣刺激措施的過程中，面臨更複雜的局面。

日圓兌美元匯率22日盤中一度貶至151.10日圓，觸及7月31日來最低水準。政局充滿變數也拖累日股收低，日經225指數收跌1.4%，來到38,411.96點。日經指數於今年7月11日攀抵42,224.02點的歷史新高，今年至今累計上漲14.8%。

日本眾議院10月9日被解散後，第50屆眾議院大選將於27日投開票，1,344人登記參選角逐465個席次。由於大選結果攸關執政權，會不會出現政黨輪替或由自民黨與公明黨繼續聯合執政，成各界關注焦點。

日圓匯率走勢 圖／經濟日報提供

一些分析師認為，日本大選後政局若變得複雜，可能使日銀邁向逐步升息、擺脫接近零利率環境時，少了所需的穩定政治局面。這也會引發市場的不確定性，因為市場會開始關注可能加入執政聯盟的在野黨的政策立場，而其中許多都支持維持低利率。

岡三證券首席債券策略師長谷川直也表示：「許多在野黨和執政黨人士都呼籲採取措施提高薪資，這可能使日銀更難以升息，直到明年情勢更明確之後」；「如果執政聯盟敗選，市場勢必將開始把激進財政支出、延後升息的可能性納入價格考量。」

分析師表示，如果預期央行延後升息，可能壓低短期利率，進而使日銀更難以順利執行退出寬鬆政策的行動。

原先，日銀決策官員希望石破茂在大選後能鞏固他在執政黨內的地位，並且支持日銀逐步退出超低利率政策。然而，朝日新聞最新的民調顯示，執政聯盟可能在大選中遭遇挫敗，自民黨可能失去現有247個席位中的50個席位。這會使得石破茂容易受到支持超寬鬆政策的對手的攻擊，例如稍早在黨魁選舉時敗陣的高市早苗。

如果自民黨被迫尋求在野黨的合作以維持執政，日銀想升息將面臨更多挑戰，原因是新政府的貨幣政策立場高度不確定。

日銀3月已結束負利率政策、7月再升息1碼，基準利率達到0.25%。儘管日銀總裁植田和男曾表明，若經濟符合預期，他將準備繼續升息。不過路透調查顯示，多數經濟分析師預期日銀年底前暫停升息，明年3月再次升息。