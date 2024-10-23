軟體巨擘SAP 上調全年財測

人工智慧（AI）不只造就輝達（NVIDIA）等飆股，也讓老牌軟體巨擘強勢崛起。德國軟體公司SAP（思愛普）受惠於雲端業務強勁，上調全年財測，激勵股價衝破歷史新高，22日擠下半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML），躍登歐洲科技股市值王。

SAP在22日早盤一度升至223.2歐元，寫空前盤中新高，市值增加逾240億歐元（259.6億美元）至約2,731億歐元，超越ASML的2,643.7億歐元。SAP股價今年來暴衝59%。

SAP在德股21日盤後公布，上季雲端營收年增25%至43.5億歐元（47億美元）；反映未來12個月預定銷售的雲端未出貨訂單，也攀升25%至154億歐元。

思愛普股價走勢 圖／經濟日報提供

執行長柯睿安（Christian Klein）說，AI是主要成長推手，上季的雲端合約，約三成包含AI使用情境。

整體而言，上季營收為84.7億歐元，每股盈餘為1.23歐元，分別擊敗分析師預期的84.5億歐元、1.21歐元。

客戶轉向雲端之際，SAP強化企業用戶的AI服務，業務欣欣向榮。而雲端業務的客戶平均開支，可望高於SAP的傳統在地部署（On-Premise）軟體。

財務長亞薩姆指出，希望到年底時，SAP最頻繁使用案例有80%是AI，以便替客戶帶來龐大的生產力，不過就變現能力來說，仍在初期階段。

雲端收入強力成長帶動下，SAP調升雲端和軟體營收的年度展望，預測將在295億~298億歐元之間，高於先前估計的290億~295歐元，以固定匯率計算，較去年高出10%~11%。這顯示雲端和AI相關服務，還有更多成長空間。

SAP的2025年指引維持不變，巴克萊分析師在報告中寫道，就連新展望看來都相當保守。

SAP是軟體大廠中第一個發布財報的公司，該公司雲端財測亮眼，替競爭對手微軟、甲骨文（Oracle）、IBM等，即將出爐的財報提供線索，帶來利多。

摩根大通分析師認為，可以從SAP表現一窺企業在資訊科技的支出狀況，尤其是軟體部門。

至於AI是否為泡沫，美國聚焦AI的兩位大學教授方克（Jeffrey Funk）和史密斯（Gary Smith）的最新研究發現，若從相關營收來看，AI是比網際網路更嚴重的泡沫，理由是2000年PC加上網路費用和電商創造出的營收高達1.5兆美元，相較下，生成式AI目前帶進的收入還不到100億美元。