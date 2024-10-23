歐盟新車銷量 連二月下滑

歐洲汽車製造商協會（ACEA）22日公布數據顯示，歐盟9月新車銷量年減6.1%，因德國、法國和義大利等主要市場銷售停滯。但其中一大亮點是上月油電車銷量占比達32.8%，單月市占率首次超越燃油車。

ACEA表示，歐盟9月電動車占整體新車銷量比率，由去年的50.3%增加至56.9%；純電動車銷量年增9.8%，但今年來下滑5.8%。9月油電車銷售年增12.5%；燃油車銷售則驟減17.9%，市占率降至29.8%。

歐盟油電車銷售近幾個月來增加，因消費者將其視為燃油車和純電動車之外的可負擔選項。純電動車和插電式油電車今年銷售放緩，部分原因是歐洲各國的環保獎勵措施分歧，主管機關實施高關稅，試圖阻止便宜的中國電動車進入歐盟市場。

整個歐洲而言，9月新車銷售為兩年多來首次連續兩個月下滑，主因歐洲經濟持續停滯，消費者縮減支出。

ACEA數據顯示，歐洲9月新車掛牌量年減4.2%至112萬輛。電動車銷售雖增加，卻難彌補燃油車銷售萎縮。此外，英國和西班牙新車銷售雖略為回溫，但整體買氣仍受德、義、法等市場拖累。

歐洲9月電動車銷售回彈。英國9月交車輛躍增24%，德國電動車銷售則增加8.7%。

但今年來歐洲電動車銷售仍減2.6%。電動車市場前景也受到對陸廠電動車預計高達45%的關稅影響。歐盟和中國承諾協商，另議免關稅方案。德國總理蕭茲21日也重申其對該關稅的反對立場。

ACEA總經理芙里絲說，「今日數據顯示歐盟蓬勃的電動車市場離我們還很遠」，「這不是成功的綠色運輸轉型所需的穩定成長」。