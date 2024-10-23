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通用上季財報 優於預期
儘管美國銷售下降、曾經可靠獲利的中國合資企業正在虧損，受惠高利潤車款需求強勁，通用汽車（GM）公布優於預期的第3季財報，獲利達30億美元，並且上修全年獲利指引。
這家底特律汽車製造商22日說，7至9月的營收為488億美元，比去年成長10%，優於預期的446.7億美元，主要受益於當季美國平均汽車售價持穩在49,000美元以上。FactSet的數據顯示，不計入一次性項目，GM經調整後的獲利為每股2.96美元，也高於華爾街預期的2.38美元。GM股價在22日早盤漲逾8%。
GM財務長雅各布森表示，受大型批發客戶買氣下滑影響，利潤最高的美國市場上季整體銷售減少了2.2%，所幸，更有利可圖的個人客戶銷售成長了3%。他說，其他同業陷入高價車過多的困境，但GM所受影響較小，「我認為消費者非常支持我們」。他並指出，隨著聯準會（Fed）繼續降息和調降借貸成本，明年市況應該與今年相當。
第3季業績亮眼也使GM調高全年淨利潤指引，目前預期全年獲利在104億至111億美元，而先前預估則為100億至114億美元。
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