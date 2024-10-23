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微軟虛擬員工 下月亮相

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

微軟（Microsoft）即將為客戶推出沒有人工干預、也能自主執行諸如供應鏈管理和客戶服務等任務的虛擬員工，以便提升生產力並為企業節省時間和成本。這是向投資人證明，AI技術在商業領域上愈來愈不可或缺。

英國衛報報導，微軟的Copilot Studio平台和10款能承擔不同任務的現成機器人，下月才正式推出，但顧問業者麥肯錫（McKinsey）已經開始測試可處理客戶諮詢、安排後續會議的AI代理人。其他的早期採用者包括律師事務所Clifford Chance和零售商Pets at Home。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在倫敦出席活動時透露了AI代理人的工具，他說這種工具有助減少「苦差事」，把時間騰出來進行更有價值的任務，「從根本上改變外包、增加價值並減少浪費」。

Copilot Studio用戶不需要會撰寫程式，就能輕鬆建立自己的AI代理人。微軟有10款能以內部開發和OpenAI開發出來的多個AI模型，來驅動這些AI代理人。

儘管潛力巨大，但專家表示這些AI代理人仍面臨挑戰，目前還未能完全達到等同真人的水準。

微軟副總裁拉曼納（Charles Lamanna）表示，現代辦公環境有代理人的AI工具出現，可與幾十年前PC出現相媲美。

客戶 律師 投資人

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