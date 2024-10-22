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東南亞尋求部署小型核反應爐 美國或許幫得上忙

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
小型核反應爐能在工廠建造、用貨車或鐵路運送，並在現場組裝，省錢省時間，正成為東南亞國家為因應能源需求所考慮的一項核能技術。 路透
小型核反應爐能在工廠建造、用貨車或鐵路運送，並在現場組裝，省錢省時間，正成為東南亞國家為因應能源需求所考慮的一項核能技術。 路透

隨著全球對低碳能源興趣日增，美國和少數東南亞國家已開啟對話，洽談部署小型模組化反應爐（SMR）事宜。

美國能源部國際事務處副秘書長萊特（Andrew Light）22日在新加坡國際能源周（SIEW）的論壇上表示，美國官員已和菲律賓、新加坡和泰國的對口單位商討此事。他說，美國能「針對當下SMR的配置，提供政府與政府間的對話」。

東南亞人口逾5億，當地政府為因應快速成長的能源需求，並減少對化石燃料的依賴，正尋求核能作為應對的解方。菲律賓政府的目標，是在2032年前興建完成首座核電廠；越南和印尼也正考慮採用該技術。

傳統核子反應爐的體積龐大，且需耗費多年興建；相較下，SMR小得多，還能在工廠建造、用貨車或鐵路運送，並在現場組裝，省錢又省時間。一些美國公司正在開發這項技術，但尚未進入大規模的商業應用。

萊特表示自己已和新加坡官員討論相關事宜。星國也正在考慮興建核反應爐。他說，其他美國官員也已經和泰國對口單位的官員會面。泰國目前正在更新與美國共享非武力核子設施的協議。

新加坡 核能 泰國 美國

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