財報暴雷後…ASML執行長急滅火 稱2025年仍是增長年

半導體設備製造大廠艾司摩爾（ASML）執行長富凱22日說，2025年仍是個增長年，長期而言仍預期業績成長。

富凱在彭博於倫敦舉行的科技峰會上說，該公司仍視人工智慧（AI）是業界的一大機會，但並不是每個半導體公司都會搭上這波熱潮。2025年仍是會成長的一年，但要精確量化或預測是非常難的事。

富凱指出，中國大陸是艾司摩爾的重要市場之一，該國如今已把更多心力放在較主流的晶片，部分原因是EUV的出口限制，導致該國無法製造較先進製程的晶片。使用較舊的技術，中國或許有辦法生產一些5奈米或3奈米的晶片，但數量不多。

但他也說，中國的主流半導體蓬勃發展，超出了艾司摩爾供應機台的能力，「正常」的中國需求應占艾司摩爾營收的20-25%，預期將會回到這個水準。

富凱表示，他預計美國政府將繼續推動進一步限制該公司對中國大陸出口，而荷蘭和歐洲各國政府卻都開始質疑，限制該公司仍輸往中國的舊技術，到底是安全考量，還是貿易政策的一環，以及是否有效。

當被問到荷蘭的移民問題時，富凱回答，對像艾司摩爾這種公司來說，取得資本、人才和能源是很重要的事，「我們以超過100個國籍的人打造出這家公司，所以要吸納每個地方的人才」。這一直都對成功來說很重要，「要持續下去」。但他也說，把艾司摩爾大部分的業務遷出荷蘭，不在考慮之列。

富凱也談論要價3.5億歐元、相當於兩架空巴A320s重量的NA EUV曝光機，他說：「當然價格會更高，但我們所有產品的價格之所以隨著時間推移而調漲，是因為這些機台帶來的價值會更高。」