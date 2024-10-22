新加坡批准澳洲進口低碳電能 可望與東協電網互補

新加坡媒體今天報導，新加坡有條件批准從澳洲進口1.75百萬瓩（GW）低碳電能，加上日前宣布的柬埔寨、越南和印尼電力進口計畫，若順利落實可望在2035年後共進口7.35GW低碳電能達標。

新加坡政府先前公布2030年新加坡綠色發展藍圖，為城市綠化、永續生活以及綠色經濟等方面設定明確目標。然而新加坡國土只有700多平方公里，約台北市的2.6倍大，即使太陽能遍布密集，發展大型再生能源成本仍高。新加坡設定2035年前進口6GW低碳電能（如太陽能、風能與水力）目標，亦與鄰近國家商討電力整合。

聯合早報、亞洲新聞台（Channel News Asia）等媒體報導，新加坡貿工部第二部長陳詩龍今天為亞洲潔淨能源峰會致詞時表示，能源市場管理局有條件批准澳洲可再生能源公司太陽電纜（Sun Cable）為新加坡進口1.75GW低碳電能，太陽電纜接下來需進一步驗證技術和商業計畫，並獲海底電纜經過地區的國家批准。

澳洲與新加坡的跨國公司太陽電纜近年推動「澳洲-亞洲電力連結」（Australia-Asia Power Link，AAPL）計畫，在澳洲北領地建造太陽能發電及儲能場，將電能輸至達爾文（Darwin）再輸至新加坡。澳洲8月批准打造「全球最大太陽能發電廠」計畫，將建設大型太陽能和電池農場，部分能源將出口到新加坡。

陳詩龍表示，考慮到澳洲和新加坡的距離及計畫規模，這是一個雄心勃勃的工程，需時間開發，預計過了2035年才會投入運作，屆時將與東協電網形成重要互補，為新加坡帶來額外能源來源。

駐新加坡代表童振源日前告訴中央社，新加坡政府提出9大戰略與2項計畫典範，以達成淨零碳排的能源轉型目標，並善加運用新加坡的科技研發能力與完善電網建設，創造新加坡企業發展綠能解決方案的商機。

童振源說，新加坡從2022年開始從馬來西亞進口電力，短期內建立分散進口來源的區域電網與國際交易平台，進口低碳、有成本效率的能源，維持效益成本高的備用能源選項，以維持新加坡能源安全。