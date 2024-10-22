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Meta測試「臉部辨識技術」 防範假冒名人詐騙

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Meta 22日宣布，為協助大眾免於受到詐騙影響，並掌握自己的社群帳號安全， Meta正在測試臉部辨識新技術，防範詐欺者在平台刊登假冒名人的詐騙廣告，同時將此技術應用於加速遭盜用帳號的恢復流程。透過分享這樣的措施，期與各界夥伴共同打擊詐騙。

由於詐欺者經常使用創作者或名人的肖像建立假帳號，聲稱某位名人分享特定投資機會，誘騙民眾點擊廣告進入詐騙網站後輸入個人資訊甚至匯款。這樣的手法被稱為「名人誘餌」詐騙，不僅違反Meta政策，更對名人與社群造成傷害。

Meta表示，Meta的廣告審查系統主要採取自動化技術，每天在平台上審查數百萬則廣告，Meta並使用機器學習審查每則廣告，確保符合Meta的廣告政策，其中也包含識別詐騙。整體自動化流程會分析廣告的各種組成元素，例如文句、圖像或影片，同時也仰賴大眾的檢舉識別潛在詐欺者。

Meta指出，目前開始測試新的臉部辨識技術後，若Meta的系統懷疑某則廣告可能是冒充名人的詐騙，或偵測到詐騙份子以名人的身分建立假帳號，Meta將以臉部辨識技術，比對廣告中的人臉與該位名人在FacebookInstagram上的大頭貼照片。若比對後確認照片吻合、且判斷該廣告是詐騙，Meta將立刻封鎖此廣告，避免更多人點擊到詐騙內容甚或匯款。Meta在比對完後，會立即刪除比對過程中產生的任何資料，不會用於其他目的。

Meta的臉部辨識技術已先於一小部分的名人帳號展開測試，初步測試結果顯示，詐騙廣告的辨識率與速度有顯著提升。在未來幾周內，Meta將開始通知更多受詐騙影響的名人，讓更多名人了解這項測試已將他們納入保護，也可自由在帳號中心隨時選擇退出這項測試。

Facebook Instagram Meta 廣告 詐騙

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