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產業碳排運澳洲封存 日本INPEX與中部電力評估

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本大型能源企業INPEX與「中部電力公司」宣布，已開始共同評估在澳洲實踐碳捕集與封存（CCS）技術，計劃用船隻運載名古屋港周邊產業排放的二氧化碳到澳洲外海封存。

日本經濟新聞報導，INPEX與中部電力公司（Chubu Electric Power Co.）將驗證運輸量與方式等細節。預計的封存地點位在澳洲西北部外海海底。

INPEX已在澳洲西北部外海經營「Ichthys液化天然氣項目」開採天然氣，過去一段時間為存放所產生的碳排，已在籌備碳捕集與封存（Carbon Capture andStorage, CCS）計畫。

相關計畫希望從2030年度開始，每年封存1000萬公噸以上的二氧化碳。由於存放量能還有餘裕，INPEX在探詢接收其他公司的碳排之際，也與中部電力公司展開共同評估。

INPEX為減少資源開發帶來的環境負荷，希望能實際運用碳捕集與封存技術；而中部電力則盼能支持名古屋港周邊產業的去碳化。

名古屋 日本經濟 澳洲

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