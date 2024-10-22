東京地下鐵IPO明交易 超額認購15倍為日股添利多

東京地下鐵公司周三頭一天交易，這個每日運量高達650萬人的捷運系統首次公開發行股票（IPO）出現15倍的超額認購，可望為日本股市增添又一多頭力道。

東京地下鐵IPO總共募資3,486億日圓（23億美元），每股定價在1,200日圓的區間高端，可見這種高股息又穩定的股票對散戶投資人深具吸引力。

金融顧問公司Astris Advisory Japan 分析師Kirk Boodry表示，「這是一項擁有品牌知名度的高人氣資產，財務狀況大致穩定，波動不大」。

承銷商透露，外資對該公司股票的需求尤其強勁，認購超過可購買股份的35倍。

東京地下鐵估計在2025年3月止的會計年度，每股將配息40日圓，現金殖利率為3.4%，高於日本一般上市交通公司少於2%的水準。

此外，投資人還可獲得免費車票和高爾夫球券等優惠。三菱UFJ資產管理公司執行基金經理人Hiroaki Tomori估計，這些優惠換算下來，殖利率將提高至4.9%。在多年來超低利率使投資人回報受限的日本市場，有如此水準的殖利率極富吸引力。

承銷售之一、FFG證券公司總部業務推廣部經理 Yutaka Tokushige 認為，「對於沒有碰過股票交易的投資人來說，這次售股有如一場祭典，都想認購這次有紀念意義的發行。」

DZH金融研究公司的IPO分析師 Kazumi Tanaka 預料，東京地下鐵預周三會以大約1,500日圓開始交易。

IPO定價所反映東京地下鐵的市值為47億美元，還不到東日本旅客鐵道公司和中日本旅客鐵道公司市值的1/4，以2025年3月止的會計年度預估獲利估算，本益比為13到14倍，高於中日本旅客鐵道公司。