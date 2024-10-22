日企研發分離膜 盼每天從廢氣回收10公噸CO2

日本京都市一間新創企業著力於開發一種材料能從廢氣分離並回收二氧化碳（CO2），並希望在2025年研發出每天能回收10公噸二氧化碳的設備。

日本經濟新聞報導，這間新創公司OOYOO由京都大學一名熟悉材料科學的教授成立，且在日前從日本的創業投資（Venture Capital）等籌措到4億3000萬日圓（約新台幣9200萬元）的資金。

這間公司使用由不織布、水處理膜和聚合物等材料組成的膜從廢氣分離出二氧化碳，並已經製造出每天能回收1到10公斤左右二氧化碳的設備。OOYOO希望未來能製造出大型相關設備。

日本有好幾間企業正在研究回收二氧化碳的技術，其中許多公司是透過化學物質吸收碳排，而據稱使用分離膜的方式能以較少的能源回收二氧化碳。

OOYOO計劃在2025年之後到高度關注脫碳的歐美等地區拓展業務。