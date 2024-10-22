Nvidia股價創新高！華爾街續看多 估市值有望衝上4.7兆美元

美國人工智慧（AI）晶片大咖輝達（Nvidia）股價21日大漲逾4%到創紀錄的143.71美元，市值首次突破3.5兆美元，華爾街分析師似乎依然「堅定看多」後市，已陸續調高對輝達股價的目標價，認為其AI繪圖處理器（GPU）晶片的「瘋狂」需求，將帶給股價更多上漲空間。

以下為各家對輝達股價的目標價：

美銀：190美元

美銀策略師團隊上周已調高輝達的股價目標價，從165美元上調到190美元，比目前價位高出32%，若以輝達當前的在外流通股數計算，市值將衝上4.7兆美元。美銀看多的根據為輝達相較於同業的競爭優勢，以及AI市場「一代一遇的商機」（generational opportunity）。

美銀預測，AI加速器市場規模2027年將擴至2,800美元，遠高於去年的450億美元，且將朝4,000億美元以上邁進，而輝達和埃森哲（Accenture）及微軟（Microsoft）等企業「被低估」的合作夥伴關係，可望強化業績成長潛力。

高盛：150美元

高盛分析師團隊將輝達的目標價調升至150美元，高於先前的135美元，暗示還有4%的上漲空間，以此目標價推算，輝達市值將達到3.7兆美元。

高盛表示，在與輝達執行長黃仁勳會面、討論輝達的優勢後，調整了目標價，輝達的「競爭護城河」植基於其安裝用戶基礎、創新、以及「蓬勃發展且日增」的軟體產品組合。

高盛認為，Blackwell也可望帶來數十億美元營收，「藉由整合好幾管晶片，每一款也在資料中心層級各自提供更高的效能，我們認為Blackwell問世與增產不只能成為近期和中期的營收成長趨利，也能延續輝達的競爭優勢」，預料Blackwell將在止於明年1月底的本季帶來數十美元營收，下季之後還會再增加。

CFRA研究公司：160美元

CFRA資深股票策略齊諾（Angelo Zino）對輝達的最新目標價，暗示輝達股價會再上漲11.3%，市值將增至3.9兆美元，上調目標價的理由是對輝達業績優於預期的信心增強，「我們更相信輝達明年財報將超乎我們與整體市場的預估」。

Bernstein：155美元

Bernstein在輝達8月公布財報後，上調目標價至155美元，理由也是Blackwell大獲成功。分析師雷斯根（Stacy Rasgon）10月初受訪時說，所有指標、輝達主管的發言、所有供應鏈確認的各種跡象都顯示，Blackwell需求「爆表」。