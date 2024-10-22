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三星半導體不妙？韓媒爆 SK 海力士3職缺有200名三星人爭搶
三星電子半導體事業在調整期，近期韓媒爆出SK海力士開出3個職缺罕見出現200名三星工程師爭搶的情況。另外三星半導體人才也積極轉往其他機構。
TheElec報導 SK 海力士最近開出職缺，尋找三名經驗豐富的蝕刻工程師，而約有 200 名目前在三星工作的工程師申請該職位。
TheElec報導消息人士稱，這意味著三星工廠生產線上符合職位要求的大多數工程師都申請了該職位。他們還表示，該信息在業內廣為流傳，因為三星有如此多的申請者申請該職位的情況非常罕見。
經驗相對較少的三星工程師也越來越多地轉投 SK 海力士，後者正在實施一項招募經驗不足五年的晶片工程師的項目。
該計劃名為“初級人才”，先前僅面向工作經驗不足三年的人員，但 SK 海力士將範圍擴大到五年，並且將碩士和博士學位也計入工作經驗，吸引三星半導體人才加入。
與此同時，TheElec報導，韓國電子技術研究院最近開出招募三名研究人員的招聘信息。該招聘消息吸引了來自三星晶片業務的約 50 名博士工程師報名。
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