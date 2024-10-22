睽違近1年 日本錦鯉將恢復對中出口

中國2023年因不明理由未更新日本錦鯉出口所需的檢疫許可，以致日本自去年11月起停止出口觀賞用錦鯉至中國。中方本月稍早公布經認可的檢疫機構，預計重啟日本錦鯉輸入。

「讀賣新聞」、朝日電視台報導，日本東京電力公司（簡稱東電）自去年8月起排放福島第一核電廠內積存的「核處理水」入海後，中國便沒再更新日本檢疫機構的許可，導致檢疫許可於去年10月底過期。

因此，日本業者自去年11月開始已無法出口錦鯉到中國。

日本政府農林水產省（簡稱農水省）表示，中國海關當局的網站今年10月中旬公告，將日本6處養殖場列為認可的檢疫設施，其中包含新潟縣4處、福岡縣與廣島縣各1處，預計日本錦鯉將重啟對中出口。

錦鯉象徵著富貴，在中國相當受到歡迎。根據農水省統計，2022年觀賞魚（不含金魚）出口額達63億日圓（約新台幣13.6億元），以錦鯉占大宗，出口國家當中又以中國出口額達12億日圓（約新台幣2.6億元）居冠。