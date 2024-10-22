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國際金價進入「新多頭階段」 分析師看好明年上半年攻3,000美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
分析師認為金價正處於「新多頭階段」，紛紛上修行情預測。路透
分析師認為金價正處於「新多頭階段」，紛紛上修行情預測。路透

在國際金價近來屢創新高後，分析師認為金價正處於「新多頭階段」，紛紛上修行情預測，看好明年上半年之前有望站上每英兩3,000美元天價。

Sprott資產管理公司市場策略師Paul Wong指出，「在央行買進、美國債務增加、美元可能觸頂等因素的帶動下，黃金已進入新多頭階段」，「美國債務占國內生產毛額（GDP）比率升高，過去都會因為債務可持續性的憂慮、美元貶值及債務融通的憂慮，而推升金價」，而且通膨壓力揮之不去、加上全球經濟體仍遭遇艱困的總經情勢，意味著央行和投資人加碼投資黃金的可能性升高。

紐約黃金現貨22日盤中小漲0.6%至美英兩2,735.28美元，接近21日締造的2,740.59美元新高價位。

愈來愈多分析師因而上修金價預測，花旗研究公司便調高未來三個月的金價預測至每英兩2,800美元，高於之前預估的2,700美元，甚至預估未來六到12個月將漲至3,000美元。

美國銀行（BofA）大宗商品策略師威德默（Michael Widmer）也認為，黃金展望好轉，明年上半年前將漲至美英兩3,000美元。

他指出，不管誰贏得美國總統大選，都將面臨前所未見的財政情勢，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的政見都將加重債務，可能「拖慢經濟成長、提高利率與支出、弱化國家安全、限制政策選項，提高最終爆發財政危機的風險」。他說，先進經濟體也將擴張財政，提高黃金的全球吸引力。

澳洲聯邦銀行（CBA）礦業與能源商品研究部門主管達爾（Vivek Dhar）預期，他預估金價未來三個月將觸及每英兩2,800美元，本季均價為每英兩2,800美元，由於「美元持續疲弱」，金價明年第4季均價將為每英兩3,000美元。

分析師 金價 黃金

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