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AI是比網際網路更嚴重的泡沫 2大學教授解讀差異、示警危機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
兩位教授比較2000年網際網路泡沫高峰時的營收和2024年生成式AI的營收，來凸顯兩者的差異。路透
兩位教授比較2000年網際網路泡沫高峰時的營收和2024年生成式AI的營收，來凸顯兩者的差異。路透

生成式人工智慧AI）泡沫的確各方面和1990年代末期的網際網路泡沫不同，不過單從兩者營收來比較，AI或許才是更大更嚴重的泡沫。

兩位大學教授 Jeffrey Funk和 Gary Smith 在Marketwatch撰文指出，生成式AI用戶增長速度比當年網際網路用戶更快，有經濟學家做這樣的比較，基本上是沒有意義的。

兩人指出，真正差別在於，1990年代末期，若要成為網際網路用戶，就必須購買電腦並租用網際網路服務，所付代價都不低。1999年，譬如，一台康柏ProSignia Desktop 330電腦售價為2,699美元，貝爾大西洋公司提供的數位用戶線服務每月收費59.95美元。

至於使用生成式AI需要多少成本？幾乎不花錢，OpenAI等公司提供的有限使用服務是免費的。兩位教授認為，30年前，使用網際網路的代價高昂，表示用戶期待能夠獲得豐厚的回報；如今使用ChatGPT和其他生成式AI成本極低，這也表示著用戶即使願意一試，也不期待有什麼回報。

使用生成式AI成本雖低，但建立並供應AI的成本卻極其昂貴。訓練這些模型可能耗資超過1億美元，需要輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和英特爾（Intel）等提供的最新且最昂貴的晶片。製造這些AI晶片所需的人才、電力、水資源等社會成本，目前遠遠超過所帶來的回報。

Funk和 Gary 認為，若生成式AI要在勞動生產力上帶來回報，就得創造足夠的收入來證明其成本的合理性。紅杉資本的David Cahn也估計，要證明目前對生成式AI的投資是合理的，每年營收需達到6,000億美元，這個數字恐怕是OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini、微軟的Copilot及類似服務目前年收入的100倍以上。

兩位教授比較2000年網際網路泡沫高峰時的營收和2024年生成式AI的營收，來凸顯兩者的差異。2000年PC加上網費用和電商營收高達1.5兆美元，儘管如此，網際網路泡沬照樣破裂。相較之下，生成式AI目前帶進的收入還不到100億美元。兩位教授警告，一旦泡沫破裂，將會是一次非常巨大的崩盤。

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