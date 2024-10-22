微軟推AI自主代理程式 強化AI商業應用

放眼加速人工智慧（AI）的商業應用，美國科技巨頭微軟（Microsoft）今天宣布，將推出具自主代理功能的AIAgent（人工智慧代理），以強化AI技術。

法新社報導，AI Agent是一種專門程式，可自主執行日常任務，例如篩選商機或處理客戶服務查詢。

各大軟體公司正在投資數以十億計美元，開發他們認為將塑造運算未來的強大AI模型，而AI Agent正是他們熱烈討論的最新術語。

微軟積極向用戶推廣生成式AI技術，主要使用其與ChatGPT製造商OpenAI價值130億美元（約新台幣4202元）合作關係中的模型。

AI Agent的目的是將生成式AI從需要人工指令的ChatGPT式聊天機器人，發展成可獨立運作的系統。

微軟在一篇部落格文章中介紹其AI平台Copilot的10個自主代理，專門用於支援銷售、服務、財務和供應鏈團隊。

這些AI Agent將於12月開始公開預覽，預定2025年全面推出。

此外，微軟也宣布即將推出Copilot Studio的公開預覽版，這是一種讓微軟能創建和管理自有AI Agent的工具。

微軟保證，這些AI Agent目前僅限於非複雜任務，遵守嚴格的安全、隱私和負責任的AI規範。