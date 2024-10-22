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全球債市賣壓湧現 市場削減Fed降息押注

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
繼美債周一（21日）遭到拋售後，從澳洲到日本等地債券價格今天也下跌。路透
繼美債周一（21日）遭到拋售後，從澳洲到日本等地債券價格今天也下跌。路透

繼美債周一（21日）遭到拋售後，從澳洲到日本等地債券價格今天也跌成一片，此時投資人正考量美國放慢降息步調的展望，這一趨勢有可能打亂各地的債券布局。

澳洲10年期公債殖利率今天盤中激升10個基點，紐西蘭同天期公債殖利率勁揚7個基點，日本的則上升2個基點至0.975%，接近兩個月高點。

引發全球債市拋售的核心，在於投資人對聯準會（Fed）降息展望展開深度反思。美國經濟穩健、川普勝選機率堅實，以及Fed官員對於寬鬆步調的審慎談話，都攪亂了全球各地債券交易者認為債券會上漲的展望。

彭博策略師雷諾德表示：「美國公債未來幾個月可能艱困，在美國經濟維持韌性、供應疑慮增加之際，面臨強勁的殖利率上升偏見。」

TD證券高級利率策略師紐納哈以紐西蘭債券做為例子，表示：「就算在氛圍非常鴿派的市場中，我們也見到拋售。他說，Fed在接下來六個月按兵不動也是有可能的，「這是市場沒有納入價格考量的因素」。

隔夜指數交換顯示，Fed下月降息1碼已經變得不是那麼篤定。包含阿波羅管理公司在內的機構預期Fed在11月的會議可能維持利率不變，T. Rowe Price甚至預期美國10年期公債殖利率明年上升至5%，原因是聯準會降息幅度較淺且經濟成長改善。

Fed 債市 美國 降息

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