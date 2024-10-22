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特斯拉新車宣傳涉侵權 「銀翼殺手2」製片商提告

中央社／ 洛杉磯21日綜合外電報導
圖為特斯拉發表的自動駕駛計程車Cybercab。(路透)
圖為特斯拉發表的自動駕駛計程車Cybercab。(路透)

影視公司愛爾康娛樂（Alcon Entertainment）今天對特斯拉和華納兄弟探索提起訴訟，指控他們使用電影「銀翼殺手2」相關影像來宣傳特斯拉的新無人自動駕駛計程車Cybercab。

路透社報導，愛爾康娛樂（Alcon Entertainment）在加州提起的聯邦訴訟聲稱特斯拉（Tesla）違反美國著作權法，並指控特斯拉暗示愛爾康娛樂與這家由馬斯克（Elon Musk）擁有的電動車製造商存在關聯，構成「不實背書」。

訴狀指出：「任何謹慎的品牌在考慮與特斯拉合作時，必須將馬斯克廣泛放大、充滿高度政治色彩、反覆無常且恣意妄為的行為，甚至時而涉及仇恨言論的行為納入考量。」

特斯拉和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）都沒有立即回應媒體的置評請求。

華納兄弟探索是愛爾康娛樂電影「銀翼殺手2」（Blade Runner 2049）的發行商。「銀翼殺手2」是1982年經典科幻片「銀翼殺手」（Blade Runner）備受期待的續集，由男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和哈里遜福特（Harrison Ford）主演，拿下兩座2018年奧斯卡金像獎。

愛爾康娛樂指出，公司已拒絕華納兄弟探索請求在特斯拉10月10日串流直播發表無人計程車時使用「銀翼殺手2」的影像。然而訴狀指出，特斯拉後來在新車發表會上使用由人工智慧（AI）所創造、與電影雷同的影像。

愛爾康娛樂透過聲明表示，被告的「行為可能會導致愛爾康娛樂旗下『銀翼殺手2』品牌夥伴客戶感到混淆，包括即將與Amazon Prime合作拍攝『銀翼殺手3』（Blade Runner 2099，暫譯）系列的相關方」。

愛爾康娛樂雖未說明具體損失，但稱公司為打造「銀翼殺手2」品牌投入了數億美元，並表示「此次侵權行為的財務規模相當龐大」。

特斯拉 馬斯克

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